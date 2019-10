Receitas da Huawei sobem 24,4% até setembro para 78 mil ME

As receitas da Huawei subiram 24,4 por cento nos nove primeiros meses do ano, em termos homólogos, para 78 mil milhões de euros, anunciou hoje a tecnológica chinesa.

“Durante os primeiros três trimestres deste ano, a Huawei gerou receitas no valor de 78 mil milhões de euros, um aumento de 24,4 por cento face ao mesmo período do ano anterior”, refere a fabricante de ‘smartphones’, que acrescenta que “a margem do resultado líquido da empresa neste período foi de 8,7 por cento”.

A Huawei “manteve o seu foco nas infraestruturas de TIC [tecnologias de informação e comunicação] e dispositivos inteligentes, não descurando a eficiência e a qualidade das suas operações” e “tal contribuiu para assegurar a estabilidade operacional e organizacional e solidificar o desempenho da empresa nos três primeiros trimestres de 2019”, justifica a tecnológica.

A empresa adianta que no negócio ‘carrier’ a “implementação comercial de redes 5G [quinta geração] acelerou em todo o mundo”.

Até à data, a tecnológica chinesa assinou “mais de 60 contratos comerciais para 5G com os principais operadores” e entregou mais 400.000 antenas 5G.

Até final do ano espera-se que as 50 principais cidades da China estejam cobertas com 5G e que em 2020 tal se estenda às 350 maiores cidades do país.

No segmento de consumo, “o volume de negócios de ‘smartphones’ da Huawei tem crescido de forma sustentada”, sendo que os envios de telemóveis inteligentes da marca “excederam as 185 milhões de unidades” nos nove primeiros meses, representando um aumento de 26 por cento em relação ao ano anterior.

A Huawei não divulga o resultado líquido do período em análise.