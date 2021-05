Nas Notícias Recebeu um email a dar conta de um erro do Fisco com novo reembolso de IRS? É falso Por

A Autoridade Tributária (AT) emitiu um alerta para um email falso, que dá conta de alegados erros a favor do contribuinte, nas declarações de IRS. Nesse email, há um link externo, de acesso a páginas maliciosas. Se recebeu um email com estas caraterísticas, deve ignorar.

Depois de tomar conhecimento do envio de emails falsos, onde é relatado um erro do Fisco com direito a um reembolso para o contribuinte, a AT lança um alerta: trata-se de um email falso, com uma ligação a sites maliciosos.

“Se recebeu um e-mail do endereço [email protected] não abra. O objetivo é fazê-lo aceder a páginas maliciosas carregando no link sugerido. Em caso algum deverá efetuar essa operação”, alerta a AT, que recorda alguns cuidados a ter, neste tipo de comunicações.

Num dos casos reportados, é prometido ao contribuinte um reembolso adicional, em resultado de um erro informático “na fórmula de cálculo aplicada em 2020”. É fornecido um link, com um pedido das credenciais, para que seja feito o reembolso. Esta informação é falsa e tem como objetivo conseguir as credenciais, que devem ser intransmissíveis.

No longo email, com erros ortográficos (que não são comuns em comunicações de entidades públicas), há um incentivo ao clique no link: a promessa de pagamento de um valor, para correção do erro. Deve ignorar essa informação.

No folheto informativo sobre Segurança Informática da Autoridade Tributária, há uma área relativa a mensagens de correio eletrónico ou páginas maliciosas.

“Por vezes, são enviadas ao contribuinte mensagens fraudulentas em nome da AT com o objetivo de o convencer a descarregar software malicioso”, pode ler-se.

“Noutras situações, são reproduzidas janelas de autenticação falsas, geradas por software malicioso que foi instalado nos computadores dos utilizadores. Estas janelas são falsas e devem ser ignoradas, pois têm o objetivo de convencer o destinatário a fornecer dados para autenticação no portal ou outro tipo de dados pessoais. Em caso algum deverá ser fornecida essa informação”, acrescenta.

A AT recomenda-se ainda que os contribuintes “verifiquem se têm instalado um antivírus atualizado e efetue uma pesquisa no seu computador”. Aconselha ainda que os contribuintes “suspeitem de links e ficheiros enviados por mensagens eletrónicas”.

Devem sempre desconfiar de sites que peçam qualquer ação ou interação.

“Em caso de dúvida, não responda às mensagens, não clique em links, nem descarregue ou abra ficheiros. Não forneça ou divulgue as suas credenciais para acesso ao Portal das Finanças. Apague as mensagens de origem desconhecida ou de conteúdo duvidoso”, recomenda ainda aquela autoridade.