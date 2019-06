Rebentamento de conduta faz um ferido grave nas minas de Aljustrel

Um homem de 32 anos ficou hoje ferido com gravidade na sequência do rebentamento de uma conduta nas minas de Aljustrel, no distrito de Beja, disseram à agência Lusa fontes da Proteção Civil e da GNR.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja, o homem, que sofreu “queimaduras nos membros superiores e inferiores”, foi transportado para o hospital de Beja.

A mesma fonte explicou que o acidente resultou do “rebentamento de uma conduta de ar comprimido”.

Fonte da GNR referiu à Lusa que se trata de um acidente de trabalho, que ocorreu na empresa Almina, tendo sido comunicada a ocorrência à Autoridades para as Condições do Trabalho (ACT) para averiguar as circunstâncias em que ocorreu o sinistro.

O alerta, de acordo com o CDOS, foi dado às 17:06, tendo sido mobilizados para o local operacionais e um veículo dos Bombeiros Voluntários de Aljustrel e uma viatura de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Castro Verde, além da GNR.