Real Madrid vence Real Sociedad e cola-se ao Barcelona na liderança

O Real Madrid bateu hoje em casa a Real Sociedad por 3-1, depois de ter estado em desvantagem, e juntou-se ao Barcelona no topo da classificação da liga espanhola de futebol com 28 pontos em 13 jornadas.

O avançado brasileiro Willian José adiantou a formação basca no Santiago Bernabéu logo aos dois minutos, aproveitando um mau atraso do capitão dos ‘merengues’, Sérgio Ramos, mas aos 37 minutos o francês Karim Benzema repôs a igualdade no encontro, finalizando de cabeça depois de um livre direto marcado pelo croata Modric.

Com o resultado fixado nos 1-1 ao intervalo, a equipa orientada por Zidane entrou na segunda metade decidida a dar a volta ao marcador e, logo aos 47 minutos, o médio uruguaio Federico Valverde adiantou os ‘merengues’ pela primeira vez no encontro, depois de nova assistência de Modric.

E o croata, que foi eleito o melhor jogador do mundo em 2018 pela FIFA, foi mesmo o homem do jogo, já que depois de fazer dois passes decisivos para golo, apontou ele mesmo o terceiro do Real Madrid, num remate de primeira no interior da área, após assistência de Benzema.

Com as vitórias hoje averbadas, o Real Madrid e o Barcelona (bateu também hoje fora o lanterna-vermelha Leganés por 2-1) lideram a La Liga com três pontos de vantagem sobre o Atlético Madrid (25 pontos) – que empatou no terreno do Granada a uma bola no regresso aos relvados de João Félix -, mas os ‘colchoneros’ têm mais um jogo do que os rivais.

No outro jogo do dia em Espanha, o Bétis (14.º) saiu vitorioso na receção ao Valência (10.º), num jogo em que não houve jogadores portugueses em campo. Nos andaluzes, William Carvalho continua lesionado e fora das opções, tal como Gonçalo Guedes, no Valência. Já Thierry Correia, que se transferiu no último verão do Sporting para Espanha, foi suplente não utilizado.