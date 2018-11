Desporto Real Madrid perde em Alavés, sofrendo o primeiro desaire na ‘era’ Solari Por

O Real Madrid sofreu hoje no reduto do Alavés o primeiro desaire na ‘era’ Santiago Solari, depois de quatro triunfos consecutivos, ao perder por 3-0, em encontro da 13.ª jornada da Liga espanhola de futebol.

O argentino Gonzalo Escalante, aos 16 minutos, Sergio Enrich, aos 52, e Kike, aos 57, apontaram os tentos dos bascos, que subiram, provisoriamente, ao sétimo lugar, com 18 pontos.

Por seu lado, os campeões europeus em título mantiveram-se no sexto posto, com 20 pontos, ao sofrerem a quinta derrota na prova e primeira após o adeus de Julen Lopetegui, que saiu depois da goleada por 5-1 sofrida perante o FC Barcelona, em Nou Camp.

Sob o comando de Solari, o Real tinha vencido os quatro encontros disputados, dois para o campeonato (2-0 ao Valladolid e 4-2 em Vigo), um para a Liga dos Campeões (5-0 em Plzen) e outro, na estreia, para a Taça do Rei (4-0 na casa do Melilla).

Os ‘merengues’ estão a quatro pontos do líder FC Barcelona, que joga ainda hoje no reduto do Atlético de Madrid.