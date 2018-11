Real Madrid nomeia Santiago Solari treinador principal até 30 de junho de 2021

O Real Madrid anunciou hoje oficialmente a nomeação do argentino Santiago Solari como treinador da sua equipa de futebol, com um contrato válido por duas épocas e meia, até 30 de junho de 2021.

“O Comité Diretivo do Real Madrid, reunido hoje, decidiu nomear Santiago Solari como treinador principal da sua equipa até 30 de junho de 2021”, informou o clube através de um comunicado.

Solari, que orientava os juvenis do clube, estava a desempenhar as funções de treinador da equipa sénior com caráter interino, desde o despedimento do treinador espanhol Julen Lopetegui, ocorrido após a goleada sofrida pelo Real Madrid em Camp Nou, por 5-1, frente ao FC Barcelona, e na sequência dos maus resultados.