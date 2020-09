Mundo Reação “bem negacionista e bem raivosa” de Bolsonaro à covid-19 revelada por ex-ministro Por

Luiz Henrique Mandetta, que era o ministro da Saúde quando a pandemia de covid-19 chegou ao Brasil, afirmou que o Presidente Jair Bolsonaro teve uma reação “bem negacionista e bem raivosa” à doença.

Em entrevista a Pedro Bial, na Globo, o ex-ministro garantiu ter apresentado a Jair Bolsonaro uma previsão que, sem medidas de contenção, apontava para 180 mil mortos: neste momento, o Brasil regista mais de 141 mil mortos.

“Eu nunca falei em público que eu trabalhava com 180 mil óbitos se nós não interviéssemos, mas a ele mostrei. Entreguei por escrito, para que ele pudesse saber a responsabilidade dos caminhos que ele fosse optar. Então, foi realmente uma reação bem negacionista e bem raivosa”, contou Luiz Henrique Mandetta.

De acordo com o ex-governante, o Presidente do Brasil procurou sempre desvalorizar a covid-19, mesmo quando alertado para os perigos de não adotar uma política sanitária federal.

A este propósito, Mandetta recordou como Jair Bolsonaro deu por terminada uma reunião do Governo logo depois do (então) ministro da Saúde ter elogiado as medidas de contenção decretadas pelo governador de São Paulo, João Dória.

Nomeado ministro da Saúde em janeiro de 2019, Luiz Henrique Mandetta abandonou o Governo brasileiro a 16 de abril, por discordar da forma como o Presidente Bolsonaro lidava com a pandemia.