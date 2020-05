Nas Notícias “Reabrir escolas é uma decisão política, o Governo ficará com a responsabilidade”, avisa a Fenprof Por

A Federação Nacional dos Professores (Fenprof) avisou que o Governo “terá de arcar com as consequências” se a reabertura das escolas, a 18 de maio, “correr mal”.

“A própria comunidade científica divide-se. Os peritos da área não estão convictos. A abertura no dia 18 de maio é uma decisão política, decisão política legítima, mas se as coisas correrem mal também será o Governo a arcar com as consequências”, avisou o secretário-geral da Fenprof, Mário Nogueira, numa conferência de imprensa no Porto.

O sindicalista considerou que esta reabertura das escolas “é feita num quadro de pouca prudência”, lembrando que Portugal ainda se encontra no início do plano de desconfinamento.

“Não estão reunidas condições, do ponto de vista da saúde sanitária, para que as escolas e jardins de infância possam abrir. Vão reabrir num quadro epidemiológico mais grave do que aquele que levou ao seu encerramento e num quadro epidemiológico que ainda está ativo e com risco”, insistiu.

Mário Nogueira voltou a acusar o Ministério da Educação de se estar a “recusar a testar a comunidade escolar”, considerando “importantíssimo” que fossem feitos testes ao novo coronavírus a toda a comunidade que vai regressar e não apenas a alguns setores, como é o caso das educadoras de infância e funcionários afetos ao pré-escolar.

“Todos os profissionais, funcionários e alunos devem fazer [teste]. Não fazer aos alunos é uma decisão incompleta”, considerou o secretário-geral, apontando para “cerca de meio milhão de pessoas a regressar às escolas” entre crianças, adolescentes e adultos.

As contas da Fenprof são baseadas nos cerca de 160 mil alunos que regressam no secundário (11.º e 12.º anos), somando-se 200 mil professores e auxiliares deste grau de ensino, bem como “240 a 250 mil” no pré-escolar.

“É fácil estabelecer prioridades por concelhos tendo em conta o quadro epidemiológico”, defendeu Mário Nogueira, dando outros exemplos de locais a testar prioritariamente, nomeadamente recorrendo ao exemplo de focos de infeção por covid-19 identificados na zona da Azambuja.

“Não é por acaso que os Açores, Madeira, a Universidade de Aveiro, Lisboa, Beira Interior, entre outras, e algumas Câmaras Municipais anunciaram [testes ao secundário]. O facto de não ter sido feita a testagem até ao regresso, não significa que não seja feita entretanto”, concluiu.