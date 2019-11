Reaberto trânsito na A3 após despiste no sentido Famalicão/Porto

O trânsito no sentido Norte/Sul da A3 foi reaberto pelas 12:45, após ter estado várias horas cortado devido a um despiste em Cabeçudos, Famalicão, que causou cinco feridos, três dos quais graves, segundo fonte da GNR do Porto.

O despiste do veículo ligeiro de passageiros aconteceu pelas 09:00, ao quilómetro 25 da A3, no sentido Famalicão/Porto, tendo os feridos sido encaminhados para os hospitais de Famalicão, de Braga e de Santo António e de São João, no Porto.

No local estiveram meios da Brigada de Trânsito da GNR, dos Bombeiros Voluntários de Famalicão e dos Famalicenses e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).