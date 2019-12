RCA: Major-general Mendes Ferrão escolhido para segundo comandante da MINUSCA

O major-general Eduardo Mendes Ferrão foi escolhido para vice-comandante da força militar da Missão Multidimensional Integrada das Nações Unidas para a Estabilização da República Centro-Africana (MINUSCA), anunciou hoje o Governo.

O nome do major-general Mendes Ferrão, aprovado hoje em conselho de ministros, vai agora ser proposto a Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República e, por inerência, Comandante Supremo das Forças Armadas.

Antes, o cargo de segundo comandante da MINUSCA foi ocupado pelo tenente-general Marco Serronha, que esteve em Bangui até novembro.

Na cerimónia de despedida, que decorreu no campo de M’Poko, Bangui, onde os militares portugueses têm a sua base, Marco Serronha foi condecorado pelo Presidente da República da RCA, Faustin-Archange Touadéra.

A RCA caiu no caos e na violência em 2013, depois do derrube do ex-Presidente François Bozizé por grupos armados juntos na Séléka, o que suscitou a oposição de outras milícias, agrupadas sob a designação anti-Balaka.

O Governo centro-africano controla um quinto do território. O resto é dividido por mais de 15 milícias que procuram obter dinheiro através de raptos, extorsão, bloqueio de vias de comunicação, recursos minerais (diamantes e ouro, entre outros), roubo de gado e abate de elefantes para venda de marfim.

Um acordo de paz foi assinado em Cartum, capital do Sudão, no início de fevereiro pelo Governo e por 14 grupos armados. Um mês mais tarde, as partes entenderam-se sobre um governo inclusivo, no âmbito do processo de paz.

Portugal está presente na RCA desde o início de 2017, no quadro da MINUSCA, com a 6.ª Força Nacional Destacada (FND), e militares na Missão Europeia de Treino Militar-República Centro-Africana, cujo 2.º comandante é o coronel António Grilo.

A 6.ª FND, que tem a função de força de reação rápida, integra 180 militares, na sua maioria Paraquedistas, pertencendo 177 ao Exército e três à Força Aérea. Na RCA estão também 14 elementos da Polícia de Segurança Pública.