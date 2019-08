Raúl Jiménez evita derrota do Wolverhampton aos 90+5 minutos

O mexicano Raúl Jiménez impediu hoje a derrota do Wolverhampton, treinado pelo português Nuno Espírito Santo, ao marcar o golo do empate diante do Burnley (1-1) em tempo de compensação, na terceira jornada da Liga inglesa de futebol.

Ashley Barnes adiantou o Burnley aos 13 minutos, num grande pontapé à entrada da área, mas o antigo avançado do Benfica repôs a igualdade aos 90+5, concretizando uma grande penalidade sofrida pelo próprio.

A formação do Wolverhampton, que iniciou a partida com os portugueses Rui Patrício, Rúben Neves, João Moutinho e Diogo Jota, além de ter contado com Pedro Neto nos últimos 25 minutos, continua sem ganhar na ‘Premier League’, tendo registado o terceiro empate no mesmo número de jornadas.

Já o Tottenham perdeu a possibilidade de se juntar ao Manchester City no segundo lugar, perdendo por 1-0 na receção ao Newcastle, graças ao golo do brasileiro Joelinton, reforço mais caro da história dos ‘magpies’ (45 milhões de euros), aos 27 minutos.

Os londrinos, com quatro pontos, registaram a primeira derrota na prova, enquanto o Newcastle somou os primeiros três pontos, após dois desaires.

O Manchester City está, assim, isolado no segundo posto, com sete pontos, depois de hoje ter vencido por 3-1 no reduto do Bournemouth.

O argentino Sergio Agüero, aos 15 e 64 minutos, e Raheem Sterling, aos 43, marcaram para os bicampeões ingleses, enquanto o galês Harry Wilson reduziu para os ‘cherries’, aos 45+3, num encontro em que o internacional português Bernardo Silva foi titular nos ‘citizens’.

A partida marcou também a estreia do lateral internacional luso João Cancelo pelo City, tendo sido lançado por Pep Guardiola em tempo de compensação, para o lugar de Kyle Walker.

O Manchester City, que vinha de um empate 2-2 com o Tottenham, subiu ao segundo lugar, a dois pontos do líder Liverpool, que no sábado venceu por 3-1 na receção ao Arsenal, terceiro colocado, com seis.