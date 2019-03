‘Rating’ do BPI aumentado pela Standard & Poor’s

O ‘rating’ do BPI foi aumentado pela agência de notação financeira Standard and Poor’s, e segue-se ao aumento das avaliações do Santander e de Portugal.

O ‘rating’ do BPI subiu igualmente para BBB, tal como o do Santander, e a subida é justificada pela agência de notação pela “qualidade dos ativos” do banco, que é “mais forte em comparação com os pares domésticos”.

O banco liderado por Pablo Forero foi ainda avaliado com uma perspetiva (‘outlook’) estável, o que “reflete a perspetiva sobre Portugal e a expetativa de que o BPI vai continuar a ser uma subsidiária altamente estratégica do CaixaBank nos próximos 24 meses”.

A subida do ‘rating’ do BPI segue-se à subida da notação financeira de Portugal, que passou de BBB- para BBB, e que foi divulgada na sexta-feira, e à do Santander, hoje divulgada pela Standard & Poor’s.