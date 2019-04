Raptors, Sixers e Blazers nas meias-finais de conferência da NBA

Toronto Raptors e Philadelphia 76ers vão defrontar-se nas meias-finais da conferência Este da Liga norte-americana de basquetebol (NBA), enquanto os Portland Trail Blazers tornaram-se na terça-feira os primeiros apurados para a mesma fase no Oeste.

Na Scotiabank Arena, em Toronto, os extremos Kawhi Leonard, com 27 pontos, e Pascal Siakam, com 24, construíram o triunfo da formação canadiana na receção aos Orlando Magic, por 115-96, encerrando com 4-1 a eliminatória diante da formação do estado da Flórida, disputada à melhor de sete jogos.

Também no quinto jogo, mas no Wells Fargo Center, em Filadélfia, os Sixers derrotaram em casa os Brooklyn Nets, por 122-100, com o poste camaronês Joel Embiid a destacar-se graças a um duplo-duplo de 23 pontos e 13 ressaltos.

Além do duelo entre Toronto Raptors e Philadelphia 76ers, dois conjuntos que tinham arrancado a primeira ronda dos ‘play-offs’ com desaires caseiros, para depois lograrem quatro triunfos consecutivos, as meias-finais do Este trazem um confronto entre os Milwaukee Bucks, detentores do melhor registo da fase regular, com 60 vitórias e 22 derrotas, e os Boston Celtics, a franquia mais bem-sucedida da história da prova, com 17 campeonatos e 21 títulos de conferência.

Já no Oeste, o base Damian Lillard foi o homem da noite, ao anotar 50 pontos e seis assistências, incluindo um triplo no último segundo que ofereceu o triunfo, por 118-115, sobre os Oklahoma City Thunder, carimbando o passaporte dos Blazers para as meias-finais, após uma vitória na série por 4-1.

No Moda Center, em Portland, o extremo Paul George acrescentou 36 pontos, ao passo que o base Russell Westbrook fez 29 pontos, 11 ressaltos e 14 assistências e alcançou o décimo triplo-duplo na história dos ‘play-offs’, ultrapassando o lendário Wilt Chamberlain e igualando Larry Bird e Rajon Rondo. Registos, ainda assim, insuficientes para que os Thunder evitassem a terceira eliminação consecutiva na primeira ronda da fase final da NBA.

Os Portland Trail Blazers irão defrontar nas meias-finais da conferência Oeste o vencedor do confronto entre os San Antonio Spurs e os Denver Nuggets. A equipa do Colorado está a uma vitória do apuramento, depois de ter batido em casa a formação texana, por 108-90, colocando-se na frente da série ao quinto jogo (3-2).