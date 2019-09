Motores Rampa de Santa Luzia faz regressar ‘Revival’ ao Alto Minho Por

É já no próximo fim de semana que i Viana Motor Clube leva a cabo a edição 2019 da vai Rampa de St.ª Luzia, em formato Revival, acrescentando este ano algumas interessantes novidades durante o dia de Sábado.

O evento teve teve a sua primeira edição em 1950 já a contar para o então chamado de Campeonato Nacional de Rampas, e foi durante muitos anos uma das principais provas da especialidade, com a última edição de competição sido realizada em 1986.

Desde então os Vianenses sempre sonharam com o regresso da “sua Rampa”, que por variados motivos nunca chegou a acontecer. Até que em 2014 a Rampa foi recuperada em formato ‘Revival’ pelo Viana Motor Clube, com a colaboração da Câmara Municipal, sendo agora um evento puramente turístico e sem qualquer tipo de competição associada.

Este regresso teve um grande impacto e visibilidade e trouxe a Viana centenas de pessoas que quiseram voltar a ver os carros de competição na Rampa, e passou a realizar-se anualmente, organizada pelo Viana Motor Clube

Dedicada aos automóveis clássicos e desportivos, a Rampa de St.ª Luzia combina a parte de automobilismo de lazer, centralizada na reedição da Clássica Rampa e com o complemento de um conjunto de ações lúdicas e turísticas, como por exemplo a Concentração de Clássicos.

Além do habitual Programa de subidas, em 2019 regressa a inclusão das subidas nocturnas no sábado dia 28, com início às 21h00 e um Concerto de Rock & Blues às 23h00 na zona Histórica da Cidade, na Praça da Erva, com entrada livre.