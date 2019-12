Motores Rampa da Falperra no Hill Climb Masters e a de Boticas no ‘Europeu’ de Montanha Por

A Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK) acaba de confirmar que a Rampa da Falperra vai receber o FIA Hill Climb Masters no próximo ano, enquanto a Rampa de Boticas integrará o ‘Europeu’ de Montanha.

Trata-se do reconhecimento do trabalho realizado pelas organizações dos dois eventos, sendo que a prova bracarense vai ser visitada pelos vencedores do campeonato, Challenge e da Taça FIA.

Foto: Zoom Motorsport

A Falperra tem sido presença assídua no Campeonato da Europa de Montanha, que em 2020 vai ‘divergir’ para Trás-os-Montes e rumar à prova que a Demoporto leva a cabo em Boticas e que anualmente integra o Campeonato de Portugal de Montanha JC Group.

Segundo a FPAK foram “necessidades logísticas” que levaram a esta “necessária alteração”. Ni Amorim, como responsável máximo da entidade federativa, diz que “este é o resultado de muito trabalho e empenho da FPAK e dos clubes”, bem como das “autarquias envolvidas, que de tudo fizeram para merecer a confiança da FIA”.

A Rampa da Falperra, em Braga, será disputada a 10 e 11 de outubro, organizada novamente pelo Clube Automóvel do Minho, enquanto a Rampa de Boticas será disputada a 10 e 11 de maio, levada a cabo como é habitual pela Demoporto.