Rampa de Boticas ‘fecha’ temporada nacional de Montanha

A Rampa de Boticas encerra a temporada 2019 do Campeonato de Portugal de Montanha JC Group e decide o título absoluto e é alvo de observação por parte da FIA, pois candidatou-se a receber o Hill Climb Masters do próximo ano.

Com uma inclinação média de 9,2 por cento e um desnível de 727 metros, o traçado transmontano terá frente a frente João Fonseca e Hélder Silva na luta pelo cetro absoluto, com o piloto do Silver Car EF10 a chegar a esta derradeira ronda da temporada com cinco vitórias em seis pontuações totais.

Foto: Zoom Motorsport

Fonseca voltou à liderança após a vitória na Arrábida, possuindo sete pontos de vantagem sobre o piloto do Juno CN09, com este a ser o único adversário do homem da Covilhã a ter já saboreado o triunfo esta época, com o triunfo em Murça.

Na posição de expetativa está José Correia, que mais adaptado ao Osella PA2000 Evo 2 é sempre um candidato ao pódio, sendo que o bracarense surge na prova da Demoporto sem a pressão de lutar pelo título, pois apenas pode almejar a terminar o campeonato na posição em que se encontra, a terceira.

Foto: FOTO GTI

Mas Boticas terá algumas novidades, sendo a maior o facto de Pedro Marques alinhar aos comandos de um Porsche 911 GT3 Cup. O piloto de Braga já é campeão da divisão Turismo 4, e por isso pôs de lado o seu habitual Cupra TCR para este derradeiro evento do ano.

Luís Nunes joga praticamente em ‘casa’, e já campeão virtual da divisão Turismo 2 quererá dar espetáculo nesta última rampa de 2019, onde Hugo Araújo regressa aos comandos do Subaru Impreza da BraCarDox, após ter estado ausente da Arrábida.

Igualmente sem pressão alinham Parcídio Summaviele e o Skoda Fabia R5 e Joaquim Teixeira e o Seat Leon Supercipa MK3, pois já são campeões na divisão Turismo 1 e divisão Turismo 3, respetivamente. Sendo que o transmontano deverá reeditar o seu duelo com a ‘princesa da montanha’, Gabriela Correia, que tripula um carro idêntico.

Na divisão Turismo 4 Pedro Marques dá lugar a Manuel Rocha e Sousa no Cupra TCR, numa categoria onde se junta o flaviense Luís Delgado, que a jogar em ‘casa’ alinha aos comandos de um Kia Cee’d, e também Paulo Silva, num Audi RS3 LMS.

Recuperado das lesões sofridas no violento despiste sofrido na Arrábida, Ricardo Loureiro é o grande favorito a garantir o título absoluto no Campeonato de Portugal de Clássicos de Montanha JC Group. O piloto do Caramulo tem o seu Ford Escort MKII reparado para defender os 29 pontos de vantagem que possui sobre o seu rival e amigo Fernando Salgueiro.

Já na Taça de Portugal de Montanha, e com o cetro garantido na Arrábida por João Diogo Santos o piloto não se deslocou já a Boticas, pelo que a luta está em aberto. João Silva (Fiat Punto) e Francisco Milheiro (Peugeot 106). José Pedro Figueiredo (Datsun 1200) e Domingos Fernandes (Autobianchi A112) vão se bater pela Taça reservada aos clássicos.