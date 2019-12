Motores Rally Legends Luso-Bussaco anima fim de semana Por

É no idílico cenário da serra do Bussaco que se realiza, no próximo fim de semana, o 4º Rally Legends Luso-Bussaco.

Um evento para automóveis clássicos que devido aos incêndios de setembro foi adiado para esta altura do ano, juntando à competição a desaparição de um dos dirigentes mais entusiastas do automobilismo da região centro; José Regêncio.

Aquela personalidade ligada ao Clube Automóvbel do Centro (CAC) é homenageado nesta edição do Rally Legends Luso-Bussaco, que vai para a estrada na sexta-feira e só termina no domingo, e que é organizado pelo Clube LusoClássicos em parceria com o CAC.

Estão inscritas 71 equipas, número que cresceu das 58 existentes à data do adiamento, que vão ter a oportunidade de gozar as delícias do percurso feito por alguns dos automóveis mais icónicos de várias épocas. Haverá veículos até 1987, que serão designados como Legends Históricos, e outros desde 1988 até 2018, que ocuparão as categorias de Legends Míticos, Sport e Open/Show.

O percurso compreende duas etapas, sete secções, 154,15 km, dos quais 56,52 disputados ao cronómetro ao longo de sete especiais. Depois da entrada das viaturas admitidas em parque fechado, as mesmas fazem-se à estrada para a partida simbólica na Avenida Emídio Navarro.

No sábado, as equipas para abordar as duas especiais matinais de Algeriz (8,07 km). À tarde haverá dupla passagem pela especial de Monte Novo (8,10 km). A especial noturna é outro grande momento do evento. Um dupla passagem pelo percurso de 2,15 km na vila de Luso. Já no domingo tem lugar especial do Bussaco (9,94 km), com dupla passagem, antes do final da prova a meio da tarde na Avenida Emídio Navarro, no Luso.

A prova não terá apenas a vertente desportiva e de homenagem a José Regêncio, a quem o Clube Luso Clássicos, pela voz de Alan Vaszatte, agradece, pois “é uma forma sincera de gratidão”. O Rally Legends Luso-Bussaco pretende, igualmente, oferecer a todos os participantes e público e geral um vasto leque de momentos sociais e lúdicos e que conta, entre outros, com o apoio o Município da Mealhada, a Junta de Freguesia de Luso e Fundação Mata do Bussaco.