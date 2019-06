Motores Ralicross de Sever do Vouga com ‘reforços’ Por

O Campeonato de Portugal de Ralicross estará de regresso dentro de uma semana em Sever do Vouga, com uma lista de inscritos bem preenchida e vários ‘reforços’.

A prova do Vouga Sport Clube leva à pista do Alto do Roçário mais de cinco dezena de concorrentes registando-se a presença do espanhol Arturo Loureiro e do regressado José Pedro Gomes.

O piloto oriundo de Montalegre vai estar aos comandos do seu novo Opel Astra OPC na categoria Supercar, enquanto o que vem do país vizinho alinhará ao volante de um Seat Leon da Divisão 2.

Mas há mais. José Lameiro tripulará um Skoda Fabia, enquanto Joaquim Santos regressa com o Ford Focus para animar os Supercar, num evento onde Pedro Marques compete nos ‘rookies’. Nos Super Buggy António Estevão compete ao volante de um SSV Can Am.