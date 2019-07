Motores Ralicross de Paredes promete animação em Baltar Por

A festa do Ralicross faz-se este fim de semana em Paredes, com uma jornada que promete animação no Kartódromo de Baltar.

A prova prova organizada pelo Clube Trilhos do Norte e pelo Clube TT Paredes Rota dos Móveis é candidata ao Campeonato de Portugal de Ralicross, Kartcross e Super Buggy 2020.

Não obstante não integrar, ainda, o calendário da modalidade, o Campeão Super 1600, João Ribeiro, não quis faltar, e alinha aos comandos e um Hsport, já que o seu Citroën Saxo S1600 não está pronto.

“Esta corrida, que será em casa, pois devido ao acidente sofrido na última corrida em Mação não conseguimos recuperar o Citroen Saxo a tempo. De qualquer forma não podia ficar a ver, e fui buscar um Semog. Vai ser a minha primeira experiência de Kartcross em competição, mas espero poder contribuir para que seja um grande espetáculo”, afirma João Ribeiro.

Para Antero Bessa, presidente do clube organizador, a aposta vai no sentido de que “tudo corra bem”, fazendo como se a prova “pontuasse para o campeonato”, e reitera: “Os pilotos aderiram e temos uma lista de inscritos com três dezenas de pilotos, que estou certo vão dar grande espetáculo, pois a pista potencia isso mesmo”.

O programa é idêntico ao das provas que pontuam para o nacional, com treinos e as primeiras corridas de qualificação no Sábado e Domingo a serem cumpridas as últimas qualificações e as finais, da parte da tarde.