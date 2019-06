Motores Ralicross com plantel reforçado em Sever do Vouga Por

O Campeonato de Portugal de Ralicross está de regresso este fim de semana com uma prova em Sever do Vouga com plantel reforçado.

A prova do Vouga Sport Clube leva à pista do Alto do Roçário mais de sete dezenas de concorrentes, entre eles alguns regressos e ‘caras’ novas, a prometer um bom espetáculo.

Nos Supercar, categorias 1 e 2, José Pedro Gomes é provavelmente a presença mais esperada aos comandos do seu novo Opel Astra OPC, mas Joaquim Santos é também um regresso que gera muita expetativa aos comandos do Ford Focus, depois da ausência em Castelo Branco.

Outro regresso é o do Peugeot 206 de Rogério Silva, enquanto Arturo Loureiro dá um ‘travo’ internacional ao evento, depois de em Lousada ter mostrado do que é capaz aos comandos do Seat Leon. A estes juntam-se os espetaculares Subaru Impreza de Carlos Pacheco e Joaquim Rodrigues.

Na categoria Nacional 2RM assiste-se também à estreia absoluta de mais um Opel Kadett D, para Nuno Pereira, com Andreia Sousa a ser mais uma presença feminina assegurada. No total será uma dezena os participantes nos troféus P1 Racing Fuels.

Estes troféus têm também edições especiais para os estreantes e para as senhoras, enquanto no Kartcross, onde há 21 inscritos e um campeonato que é liderado por Jorge Gonzaga, também está prometida emoção.

Nos Super Buggy António Estevão surge nos SSV e engrossa a ‘lista’ de participantes, num fim de semana onde também estará em disputa a Super 1600, a Nacional A1.6 e a Iniciação – Troféu Ernesto Gonçalves.

As ‘hostilidades’ na pista do Alto do Roçário iniciam-se pelas 14h00 de sábado, com os treinos livres e concluem-se no começo da tarde de domingo, com a fase final a iniciar-se também a partir das 14h00.