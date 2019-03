Motores Rali Vila Medieval de Ourém amanhã na estrada Por

O Campeonato Centro de Ralis arranca amanhã com a disputa do Rali Vila Medieval de Ourém, organizado pelo Olival Motorizado.

A prova irá percorrer locais emblemáticos do concelho, com destaque para a super especial que terá lugar em Ourém no domingo.

Este rali surge este ano com a ambição de subir ao Campeonato de Portugal de Ralis em 2020, sendo que nesta sua terceira edição conta com 79 inscritos e Nuno Matos, o campeão centro em título, encabeça a lista de potenciais vencedores, tendo em pilotos como Luís Mota e Carlos Fernandes sérios rivais.

A prova irá iniciar-se com uma dupla passagem pela especial do Castelo, no sábado à noite. No domingo disputam-se três troços a serem percorridos por duas vezes, para além da super especial, que encerra o rali pelas 15h00.