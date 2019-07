Motores Rali TT Vindimas do Alentejo não integra o campeonato deste ano Por

Depois do cancelamento da Baja TT Rota do Douro Verde, devido a razões orçamentais, surgiram rumores de que o Rali TT Vindimas do Alentejo poderia ocupar esse lugar no campeonato. Algo que Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting veio agora negar.

Num comunicado a FPAK esclareceu que embora a prova alentejana possa ser candidata a integrar o Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno no futuro, não isso não acontecerá já em 2019.

“Na sequência das muitas questões levantadas por equipas, pilotos e patrocinadores relativamente à possibilidade da Baja TT Vindimas do Alentejo integrar o Campeonato de Portugal de Todo-o-terreno AM|48 ainda este ano, por forma a reestabelecer as seis provas inicialmente previstas para a época 2019”, lê-se no documento da entidade federativa.

A Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting frisa ainda: “Não existe nenhuma prova no calendário desportivo 2019 da FPAK que possa, em condições exequíveis, integrar o calendário esta época”.