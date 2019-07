Motores Rali Terras D’Aboboreira tem percurso escolhido Por

O Clube Automóvel de Amarante já deu a conhecer o percurso do Rali Terras D’Aboboreira, prova que se disputará a 6 e 7 de setembro deste ano

Assim, o ‘shakedown’ da prova – e também a ‘qualifying stage’ – terão lugar num percurso de 3,490 km na zona de Manhucelos, que será uma espécie de ‘aperitivo’ do que ser irá seguir. Uma etapa que compreende duas secções,

Na primeira secção temos três especiais. A primeira Rio Tâmega é percorrida por duas vezes e tem uma extensão de 10,21 km, a segunda é uma super especial em Baião e tem 1,52 km.

Já a segunda secção compreende sete troços cronometrados. Marco Rios de Emoção tem 10,95 km e é percorrido por duas vezes, tal como Baião Vida Natural, com 10,36 km, e Carvalho de Rei, com 11,21km. A prova encerra competitivamente com a classificativa do Marão, numa extensão de 17,32 km.