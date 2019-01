Motores Rali Serras de Fafe com caráter internacional Por

O Rali Serras de Fafe vai uma vez mais ‘abrir as hostilidades’ no Campeonato de Portugal da disciplina, levando as emoções aquela que já é apelidada de ‘Catedral dos Ralis’ no nosso país.

A prova, uma vez mais organizada pela Demoporto, tem um caráter internacional, uma vez que para além do CPR está incluída no European Rally Trophy e no Iberian Rally Trophy.

Foto: Zoom Motorsport

Mas o evento que este ano tem lugar a 22 e 23 de fevereiro contém outra grande novidade, que é o ‘shakedown/qualifying’, introduzido no Campeonato de Portugal de Ralis esta temporada. Terá lugar na sexta-feira de manhã, dia 21 de fevereiro. Logo na parte da tarde desse dia inicia-se o rali propriamente dito.

A super especial noturna, a denominada Fafe Street Stage, tem este ano um traçado renovado e uma extensão de cerca de dois quilómetros. No dia seguinte, 22 de fevereiro, disputam-se cinco classificativas, sendo três realizadas de manhã e duas à tarde, sempre em sistema de rondes, com duas passagens em cada uma.

No total o 32º Rali Serras de Fafe terá um percurso cronometrado com cerca de 125 quilómetros.