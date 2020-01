Motores Rali Serras de Fafe 2020 revelado Por

A edição 2020 do Rali Serras de Fafe, que mais uma vez vai ser a prova inaugural do Campeonato de Portugal da especialidade, foi revelada.

O evento organizado pela Demporto vai disputar-se a 28 e 29 de fevereiro e compreende 13 provas especiais de classificação repartidas entre as última sexta-feira e sábado do próximo mês.

Foto: AIFA

Mais uma vez trata-se de uma prova pontuável também para o European Rally Trophy e para o Iberian Rally Trophy, com uma fisionemia bastante parecida com as de anos anteriores.

No entanto este primeiro rali do nosso principal campeonato não se vai restringir ao concelho de Fafe, pois também visitará o de Felgueiras. No primeiro dia disputam-se três especiais, duas passagens por Aboim Monte (16,42 km) e a Street Stage de Fafe (1,67 km).

Já no segundo dia têm lugar as restantes dez classificativas. Duas passagens por Montim (8,83 km), Seixoso (7,98 km), Santa Quitéria (9,29 km), Lameirinha (11,94 km) e Luilhas/Guilhofrei (11,21 km).