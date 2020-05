Motores Rali Safari deste ano cancelado Por

Ainda não será este ano que o Rali Safari vai regressar ao Campeonato do Mundo de Ralis (WRC), depois dos organizadores terem sido forçados a cancelar o evento.

O anúncio foi feito pelo promotor da prova queniana, que tinha já sido adiada em virtude da pandemia de coronavirus.

Hoje era a data na qual o governo de Nairobi iria decidir se autorizava o rali, que iria regressar ao WRC depois de décadas de ausência, e sem surpresa as autoridades locais optaram pela prudência e aconselhar o adiamento da prova para 2021.

“Vamos continuar a preparar o evento, agora que as bases estão bem criadas esperando com impaciência acolher os profissionais dos ralis, as equipas e os fãs no Quénia, quando a prova tiver lugar no próximo ano”, refere um comunicado das autoridades quenianas.

No mesmo documento é referido que “adiar o rali para 2021 não foi uma decisão, tendo em conta os desafios mundiais atuais, assegurando-nos de que o Rali Safari será uma parte importante da nossa história para os três próximos anos”.

Face a esta decisão, deverá ser agora a Finlândia a reabrir a temporada mundial de ralis, caso a data da prova seja mantida em agosto. Mas os responsáveis pelo WRC que um adiamento da prova poderá ter lugar para setembro ou outubro.