Motores Rali Município de Mesão Frio no final de agosto Por

Foi apresentada a 7ª edição do Rali Município de Mesão Frio, prova do Campeonato Norte da especialidade que o Clube Automóvel de Régua leva a a efeito a 25 e 25 de agosto.

A prova, que conta ainda para o 2º Desafio Kumho Tyres Norte, pontua igualmente para o Troféu Team Baia, sendo a quinta prova desta competição, destacando-se por ser bastante compacta, embora dividida por dois dias.

O rali inicia-se no sábado, 14 de agosto, com a super especial noturna Santo André, a partir das 20h51. No segundo dia, domingo 25 de agosto, disputa-se a fase de estrada, a partir das 9h00 com a disputa das passagens pelas especiais de Barqueiros, Cidadelhe, Oliveira e Vila Marim.

As inscrições decorrem até 19 de agosto e os reconhecimentos decorrem nos dias 17 e 24 de agosto, sendo que o Clube Automóvel da Régia está a preparar uma prova icónica, ‘desenhada’ em plenas encostas durienses, com os socalcos das vinhas que têm o rio Douro como ‘pano de fundo’.

Como sempre à “Festa dos Ralis” em Mesão Frio, não podia faltar e, o convite é extensivo a todos, a noite de sábado, que após a Super Especial se prolonga com a Festa Branca, com o ‘glamour’, muita animação, música e muito charme, que é também já o acontecimento que marca o final do verão, mas, …, acima de tudo o início da Vindimas.

Na apresentação da prova, e para além do anfitreão, o presidente do município, estiveram presentes Alberto Pereira, da FPAK, Paulo Magalhães, responsável pela coordenação desportiva da prova, Sérgio Aguiar do Team Baia, e Manuel António Sousa, presidente do Clube Automóvel da Régua.