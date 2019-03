Motores Rali do México sob o signo de Sebastien Ogier… e dos furos Por

O começo do Rali do México foi ‘demolidor’, como os pisos das suas especiais, acabando por provocar ‘baixas’ entre a ‘armada’ Hyundai e Toyota.

Embora furando, Sebastien Ogier pôde mostrar todo o seu talento de campeão do Mundo e tirar o melhor partido do seu Citroën C3 WRC, mais do que os seus rivais Ott Tanak e Thierry Neuville, sobretudo o belga que num furo perdeu 40 minutos e o ‘comboio’ da frente.

Veremos o que nos reserva a etapa maior da prova centro-americana do WRC. Para já os melhores momentos da primeira tirada.