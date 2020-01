Motores Rali do Chile não vai ser substituído no Campeonato do Mundo Por

A Federação Internacional do Automóvel (FIA) confirmou modificações no Campeonato do Mundo de Ralis deste ano, depois do anúncio de que a prova do Chile não se realizaria.

Seguiu-se muita especulação sobre que rali iria substituir o evento sul-americano sediado em Concepcion, devido à situação política instável que se vive no país.

Mas o Conselho Mundial de FIA veio agora que não haverá a substituição do Rali do Chile por outra prova qualquer.

A alteração no campeonato é que agora o Rali da Argentina é realizado uma semana mais cedo, e vai começar a 23 de abril. O que permite um ganho de uma semana para as equipas do WRC embarcarem as infraestruturas de assistência da América do Sul para África, para o Rali Safari no Quénia, que tem lugar em julho.