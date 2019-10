Motores Rali do Algarve de todas as decisões Por

O Rali Casinos do Algarve vai ser palco de decisão do Campeonato de Portugal da especialidade, que pela primeira vez pode ‘sorrir’ a um piloto da região.

Quase cinco dezenas de equipa estão inscritas no evento que vai percorrer classificativas dos concelhos de Lagoa, Portimão, Monchique e Lagos.

Mas o maior foco neste evento de encerramento da temporada vai ser a luta pelo título absoluto, restrito a quatro pilotos, entre os quais se destaca o líder do campeonato, Ricardo Teodósio.

Apesar de ‘jogar em casa’ o piloto de Albufeira terá como opositores à discussão pelo cetro Bruno Magalhães, Armindo Araújo e José Pedro Fontes, este último na ‘corrida’ depois de se ter imposto na prova anterior, na Marinha Grande.

Para se sagrar campeão nacional a Ricardo Teodósio ‘basta’ vencer ou ser segundo classificado, mas nada pode ser dado como certo, sendo que ao piloto do Skoda Fabia R5 da ARC, os dois pilotos do Team Hyundai e o do Citroën C3 R5 da Sports & You vão opor-se com determinação.

Depois há os outros protagonistas, já sem aspirações em termos de campeonato, mas que querem fazer boa figura, como Pedro Meireles no Volkswagen Polo GTi R5, Pedro Almeida, em Skoda Fabia R5, Carlos Martins em Citroën R5, que também é a aposta do espanhol Robert Blach Jr. Este apostado na conquista do FIA Iberian Rally Trophy, tal como o irlandês Pauric Duffy, em Ford Fiesta R5.

Na competição ibérica, mas ao nível da categoria ERT2, estão envolvidos José Merceano e Adruzilo Lopes, sendo que igualmente à partida do Clube Automóvel do Algarve aos comandos de um Mitsubishi vais estar Vítor Teodósio, embora o irmão do líder do Campeonato de Portugal de Ralis não possa pontuar no FIA Ibertian Rally Trophy já que o seu Evo X tem a especificação R4.

Em termos de duas rodas motrizes Gil Antunes é um dos no seu Renault Clio R3T, apesar de já ter assegurado o título nacional da categoria. O que não sucede com o Campeonato de Portugal de Clássicos de Ralis, que ainda está em disputa entre Pedro Leon (Ford Escort Cosworth) e Luís Mota (Mitsubishi Lancer).

O percurso da prova algarvia, que arranca de Lagoa (FATACIL), contempla no primeiro dia duas passagens pelos troços de Portimão e Chilrão e uma super especial norturna em Lagos. Já no segundo dia haverá mais duas passagens pelas especiais de Nave Redonga e Monchique, devendo a prova culminar com uma super especial no centro de Portimão, com o pódio a estar montado na Praia da Rocha.