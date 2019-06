Motores Rali de Portugal “terminou cedo demais” para Miguel Barbosa Por

Miguel Barbosa foi uma das ‘baixas’ do primeiro dia do Rali de Portugal, gorando-se assim a oportunidade do piloto pontuar para o campeonato nacional da especialidede.

Um braço de suspensão do Skoda Fabia R5 partiu-se ao quilómetro 10 da especial da Lousã e isso colocou um ponto final na participação do piloto do BP Ultimate Vodafone Skoda Team, que alinhou mais uma vez com Jorge Carvalho como navegador.

Foto: AIFA

“O nosso abandono prematuro do Vodafone Rally de Portugal é uma desilusão e uma enorme tristeza. Depois de um s’hakedown’ muito positivo e de uma partida fantástica esta em Coimbra presenciada por milhares de pessoas, abordámos o novo troço da Lousã ao ataque, mas com a margem de segurança necessária para não cometer erros”, começou por explicar Miguel Barbosa.

O piloto lisboeta conta que “ao km 10, todavia e sem justificação aparente partiu-se um braço de suspensão, uma situação que” o “colocou irremediavelmente fora de prova”. Barbosa sublinha ainda: “Esta era a nossa prova, o rali para o qual nos tínhamos preparado de forma a podermos discutir a vitória para o Campeonato, mas que infelizmente terminou cedo demais. Com este Rally de Portugal termina a fase de terra do Campeonato de Portugal e agora temos de olhar em frente e preparar a nova fase que começa já dentro de três semanas”.