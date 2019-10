Motores Rali de Portugal Histórico recria ‘slalom’ no Autódromo do Estoril Por

O Estoril Classics é motivo para a recriação do ‘slalom’ do Rali de Portugal, tal como sucedeu pela primeira vez no Rali Internacional TAP de 1972.

Máquinas da décadas de 1970 e 1980 – bem como outras recentes – vão de novo evoluir em plena reta do Circuito do Estoril para, tal como sucedeu nessa era, proporcionarem um bom espetáculo de destreza.

Este acontecimento será ainda enriquecido com a presença de um dos ‘ases’ de então, Ari Vatanen, ao volante de um Opel Manta 400, e também por Miko Hirvonen, que vem tripular um muito mais recente Ford Focus WRC, tendo a seu lado o experiente navegador português Nuno Rodrigues da Silva.

É uma oportunidade também para ver em ação muito mais máquinas do passado, com o Ford Escort RS ou Fiat 131 Abarth, bem como privar com alguns dos ídolos de outros tempos, não apenas das quatro mas também das duas rodas, já que pelas 16h30 de hoje junta-se à ‘festa’ Giacomo Agostini, antigo campeão do Mundo de motociclismo para uma conversa com os jornalistas no Media Center do Autódromo do Estoril.