Motores Rali de Portugal de regresso a Arganil

Já se falava disso mas agora é oficial. O Rali de Portugal vai voltar à região centro e à zona de Arganil, que no passado recebeu a prova lusa do Campeonato do Mundo da especialidade.

Passaram 18 anos desde que o WRC esteve em Arganil, Gós e Lousã, mas a prova do ACP Motorsport nunca partiu de Coimbra, como vai suceder este ano, no evento que se vai disputar entre 30 de maio e 2 de junho.

Também já se sabia que a Porta Férrea da Universidade de Coimbra era o local para a partida simbólica do Rali de Portugal, mas sobre o resto do percurso só havia rumores. Agora percebeu-se que vai visitar as serras do Açor e da Lousã, mas que não abandona por completo a região norte do país.

Desta vez há super especial em Vila Nova de Gaia, em vez do Porto, e a serra da Aboboreira, em Amarante, os troços de Fafe e Vieira do Minho e especial de Lousada voltam a fazer parte do ‘cardápio’, saindo os da zona de Viana do Castelo.

No total o rali terá 311, quilómetros de especiais (20) para um trajeto total de 1.463,5 km, sendo que Baltar vplta a ser o local do ‘shakedown’ e haverá agora novas zonas de assistência específicas para pneus e pequenas reparações, embora o parque de assistência principal se mantenha na Exponor, em Matosinhos. Isto porque o WRC tem este ano algumas novidades regulamentares, com os carros a irem para a prova seguinte – o Rali de Itália – tal como terminarem a prova portuguesa, sem que as equipas possam fazer qualquer reparação.