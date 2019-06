Rali de Portugal: Armindo Araújo vence prova do Campeonato de Portugal

O piloto português Armindo Araújo (Hyundai i20 R5) venceu hoje a prova pontuável para o Campeonato de Portugal de ralis e ascendeu à segunda posição da competição, atrás de Ricardo Teodósio (Skoda Fabia R5), que foi terceiro classificado.

A quarta das nove provas do campeonato nacional terminou ao final da manhã de hoje, após a primeira passagem por Amarante.

Armindo Araújo foi o melhor piloto nacional, com 2:05.46 horas, terminando com 1.49 minutos de vantagem para o segundo classificado, Bruno Magalhães (Hyundai i20).

Magalhães, que venceu as primeiras especiais do dia, acabou por superar Ricardo Teodósio, que claudicou na terceira especial da manhã e desceu para o terceiro lugar do pódio nacional, a 1.55 minutos de Araújo.

Apesar das contas do Campeonato Português ficarem fechadas nesta primeira parte do segundo dia prova, os pilotos lusos irão continuar em prova para cumprir as especiais da tarde e, também, as de domingo.