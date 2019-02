Motores Rali de Mortágua promete novidades Por

Apesar de estarmos ainda a meses da prova deste ano, que se realiza a 3 e 4 de maio, o Rali de Mortágua promete ser um evento para recordar.

O Clube Automóvel do Centro (CAC) delineou desde já o evento, que terá algumas novidades, pois pela primeira vez terá duas classificativas com início comum, algo inédito no Campeonato de Portugal de Ralis.

Esta inovação tem implicações ao nível da segurança, pois faz com que o público se mantenha no mesmo local, em Mortágua, pois poderá assistir a seis passagens dos carros de competição sem se ter de deslocar para qualquer outro local.

Além disso a prova do CAC contará com a inovação do ‘Nacional’ de ralis deste ano, a prova de qualificação, que decidirá a ordem de partida dos concorrentes. No caso de Mortágua tem quatro quilómetros de extensão e será efetuada nas proximidades do parque de assistência (no Aeródromo de Mortágua), facilitando a tarefa das equipas. Também será o ‘palco’ do ‘shakedown’.

No total o Rali de Mortágua 2019 – que também pontuará para o Campeonato Centro de Ralis – terá 12 classificativas, mais três que a prova do ano passado, disputadas no sábado, com duas zonas para os espetadores situadas nas zonas em que o público pode ver seis passagens.