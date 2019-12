Motores Rali de Monte Carlo com 80 inscritos Por

A 88ª edição do Rali de Monte Carlo marca mais uma vez o arranque de mais uma temporada do Campeonato do Mundo da especialidade – entre 23 e 26 de janeiro – e já foi divulgada a lista de inscritos.

São 80 os carros à partida para este ‘Monte’ 2020, com as novidades a serem as ‘caras’ em equipas a que não estávamos habituados a ver, como é o caso do Campeão do Mundo Ott Tanak, a representar a Hyundai.

Mas é óbvio que também serão muito aguardadas outras ‘estreias’, como é o caso de Sebastien Ogier, Elfyn Evans e Kalle Rovanpera na Toyota, onde o quarto Yaris WRC é para o novato Takamoto Katsuta.

Dada a ausência da retirada Citroën, aguardava-se para se saber quem seriam os inscritos pela M-Sport. A participação de Teemu Suninen é provável mas ainda mão confirmada, contrariamente ao ‘pagante’ Armando Pereira.

A categoria WRC2 ganha importância com a retirada da Skoda, e Mads Ostberg é o grande favorito à vitória nesta classe aos comandos do Citroën C3 R5 da PH Sport, face ao Hyundai i20 R5 de Ole-Christian Veiby e dos C3 R5 de Eric Camili, Yohan Bonato e Yohan Rossel, enquanto Stéphane Sarrazin alinha aos comandos de um Hyundai i20 R5 e Oliver Solberg num Volkswagen Polo GTi R5.