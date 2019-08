Motores Rali de Mesão Frio promete Por

O Rali Município de Mesão Frio promete. A oitava prova do Campeonato Norte de Ralis FPAK vai animar as estradas daquela região duriense no próximo fim de semana.

Numa organização do Clube Automóvel da Régua a prova arranca com a Super Especial no sábado pelas 20h45.

No Domingo o início está previsto para as 9h35 e seguem-se oito especiais de classificação. No total os concorrentes percorrerão 61,7 quilómetros contra o cronómetro. O rali termina pelas 15h30.

À chegada a Mesão Frio André Cabeças é o líder do Campeonato com pouco menos de um ponto de vantagem para Filipe Madureira. Lucas Simões é o terceiro classificado a somente sete pontos do líder. Em Mesão Frio estarão 54 pilotos inscritos, entre eles os líderes da tabela, pelo que se espera um rali muito interessante e disputado.