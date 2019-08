Motores Rali de Mesão Frio “é uma prova muito importante” para Carlos Gonçalves Por

Carlos Gonçalves e Afonso Gonçalves estarão mais uma vez à partida do Rali Munícipio de Mesão Frio, “uma prova muito importante” para o piloto do Peugeot 106 do Team MMA.

A prova do Clube Automóvel da Régua foi o rali onde o filho de Carlos Gonçalves se estreou como navegador, sendo que mais uma vez o objetivo é estar entre os melhores da categoria X 1-9.

“Esta é uma prova muito importante para mim, pois foi no Rali de Mesão Frio que se verificou a estreia do meu filho Afonso no banco do lado direito, e isto já em 2017. Como o tempo passa…”, começa por dizer Carlos Gonçalves.

À partida para esta oitava prova do Campeonato Norte de Ralis FPAK o piloto destaca também o facto de sempre ter marcado presença na prova duriense, bem como a qualidade do plantel: “Temos participado todos os anos e em 2018 vencemos a categoria X 1-8. Algo que gostaria que acontecesse de novo, embora saiba que a lista de participantes, por isso estou a contar com um rali muito disputado na categoria X 1-9”.

“Mas vamos lutar por uma boa posição no pódio, de certeza absoluta”, promete Carlos Gonçalves, que tece ainda elogios a este rali: “É uma prova muito bem organizada. Somos sempre muito bem recebidos. Na edição deste ano só tenho pena que o troço de Barqueiros tivesse sido retirado”.