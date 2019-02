Motores Rali da Suécia uma prova de especialistas Por

A segunda prova do Campeonato do Mundo de Ralis não é apenas uma incursão do WRC na neve, é mesmo um caso singular.

O evento escandinavo é para especialistas ou quase. O passado prova-o, com vários pilotos nórdicos a mostrarem-se exímios na condução entre os bancos de neve que caracterizam as especiais suecas e que obrigam à utilização dos estreitos pneus de pregos para melhorar a aderência.

Natural foi que alguns pilotos locais se mostrassem mais aptos e conseguissem mais triunfos que todos os outros, como foram os casos de Stig Blomqvist, Kenneth Eriksson Matts Johnsson. Mas depois deles nenhum sueco voltou a ‘pousar’ no lugar mais alto do pódio final deste rali.

As imagens retratam bem estes momentos do passado do Rali da Suécia.