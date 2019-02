Motores Rali da Argentina aposta na continuidade Por

Em equipa que ganha não se mexe, costuma dizer-se, e parece que foi a opção seguida pelos organizadores do Rali da Argentina, cuja edição deste ano será semelhante à de 2018.

No 39º aniversário da prova sul-americana do Campeonato do Mundo de Ralis, que terá lugar em abril, inicia-se dia 25 (quinta-feira) com um ‘shakedown’ de 4,2 quilómetros em Villa Carlos Paz, onde terá lugar também uma super especial de 1,9 quilómetros.

A etapa de sexta-feira será idêntica à do ano passado, com três especiais percorridas por duas vezes no vale de Calamucgita, seguindo-se a tirada de sábado, no vale de Punilla, com três especiais percorridas por duas vezes.

A diferença é que a classificativa de Cuchilla Neva partirá afora de Matamoros e seguirá um percurso de mais de 33 quilómetros até Characato. Esta será a especial mais extensa do rali. As duas passagens será intercaladas com uma super classificativas de 6 quilómetros no Parque Tematico.

O último dia terá duas especiais. A de El Condor será percorrida por duas vezes, já que os seus 16,4 quilómetros servirão para a Power Stage final. No total os concorrentes irão percorrer 349 quilómetros cronometrados.

Após este rali as equipas e os pilotos do WRC terão pouco tempo de descanso, uma vez que apenas duas semanas depois terá lugar o Rali do Chile.