Motociclismo Raide TT de Góis arranca junto ao rio Ceira Por

O Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno organizado pela Federação de Motociclismo de Portugal vai iniciar-se nos próximos dias 16 e 17 de fevereiro com o Raide TT de Góis.

A prova, que vai já na sua 26ª edição, volta a ser organizada pelo Góis Moto Clube, sendo que os dois dias de competição foram delineados num cenário de grande beleza natural, alternando entre a Serra do Rabadão e o vale do Rio Ceira, tendo troços rápidos, mas exigentes.

Para este início de temporada os organizadores pensaram num evento que, para além de ser bastante cuidado em termos de segurança e marcação, foi pensado para ter custos reduzidos para os participantes. Um percurso de 206 quilómetros divididos entre as jornadas de sábado e domingo.

No Sábado, e depois das habituais verificações técnicas e documentais junto á sede do Góis Moto Clube, irá decorrer – a partir das 15h00 – o Prólogo com início e fim no Santuário da Srª da Guia (Liboreiro), com cerca de 12 quilómetros, todos desenhados na Serra do Rabadão.

No segundo dia, Domingo, cumpre-se uma especial com 97 quilómetros que será percorrida por duas vezes. Entre cada passagem existirá uma zona de assistência junto ao Pavilhão Gimnodesportivo de Góis e outra durante o percurso, ao quilómetro 60.