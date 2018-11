Motores Raffaele Marciello na ‘pole’ dos GT em Macau Por

O italiano Raffaele Marciello vai partir da ‘pole position’ para a corrida de qualificação da Taça do Mundo de GT que se disputa este fim de semana em Macau.

Aos comandos do Mercedes AMG GT3 # 999 o piloto transalpino realizou uma volta ao Circuio da Guia em 2m16,800s, batendo por 0,557s Augusto Farfus.

O brasileiro, que anunciou esta semana a sua saída do DTM, tripula um BMW M6 GT3 no antigo território português do extremo oriente, e mostrou-se o mais sério rival para uma ‘armada’ Mercedes, da qual faz também parte o alemão Maro Engel, que vai largar de terceiro para a corrida de qualificação a disputar no sábado (próxima madrugada em Portugal).

Apelidado de ‘Sr. Macau’ – um pouco à imagem de Tom Kristensen em Le Mans – Edoardo Mortara, aos comandos do Mercedes AMG GT3 # 1, não conseguiu desta vez bater-se pela ‘pole’, pois se foi rápido no segundo setor do traçado da Guia acabou por se contentar com o quarto tempo.

O melhor dos Porsche 911 RSR foi do neozelandês Earl Bamber., quinto, enquanto Laurens Vanthoor arranca de sexto. Robin Frijns obteve a sétima marca e o foi o melhor dos pilotos dos Audi R8 LMS, apesar de protagonizar um acidente na curva do hotel Lisboa.

Resultado da qualificação

1º Raffaele Marciello (Mercedes) 2m16,800s

2º Augusto Farfus (BMW) 2m17,357s

3º Maro Engel (Mercedes) 2m17,422s)

4º Edoardo Mortara (Mercedes) 2m17,848s

5º Earl Bamber (Porsche) 2m17,717s

6º Laurens Vanthoor (Porsche) 2m17,848s

7º Robin Frinjs (Audi) 2m18,042s

8º Christopher Haase (Audi) 2m118,579s

9º Dries Vanthoor (Audi) 2m18,694s

10º Mathieu Jaminet (Porsche) 2m19,249s