Rafael Nadal vence James Duckworth e segue para a 2.ª ronda do Open da Austrália

O tenista Rafael Nadal, segundo do ‘ranking’ mundial de ténis, qualificou-se hoje para a 2.ª ronda do Open da Austrália, primeiro torneio do ‘Grand Slam’ da época ao derrotar o australiano James Duckworth por 6-4, 6-3 e 7-5.

A estrela espanhola, de 32 anos, que não jogava oficialmente, há cerca de quatro meses, desde a desistência nas meias-finais do US Open, por lesão no joelho direito, necessitou de ‘apenas’ duas horas e quinze minutos para derrotar o 238.º do ‘ranking’ mundial de ténis.

“Não é fácil voltar depois de tantos meses sem jogar e, especialmente, contra um jogador tão agressivo como Duckworth. Estou muito feliz por começar assim depois de tanto tempo” sem jogar, disse o segundo cabeça-de-série do torneio que se realiza em Melbourne Park

Nadal, que já venceu este torneio em 2009, qualificou-se assim para a 2.ª ronda onde enfrentará o vencedor da partida entre o alemão Jan-Lennard Struff e o australiano Matthew Ebden.