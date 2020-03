Fórmula 1 Racing Point adapta-se à situação Por

Com a Fórmula 1 parada, as equipas estão, pelo menos, inativas parcialmente. E a Racing Point é uma das formações a ter de se adaptar à pandemia de Covid-19 vigente por um pouco por todo o mundo.

O diretor da formação de Silverstone diz que a sua equipa reduziu bastante a sua atividade, embora seja uma situação que planeia alterar em breve, seguindo ainda assim as indicações do governo britânico.

“As nossas portas ficarão fechadas durante pelo menos três semanas. No estado atual das coisas – e é importante salientar que se trata de uma situação em constante evolução – deveremos regressar ao trabalho a 16 d abril”, refere Otmar Szafnauer.

O responsável pela Racing Point garante também: “Trabalhamos também nas últimas semanas para garantirmos que o pessoal que pode trabalhar em casa disponha do equipamento de que precisa para instalar o seu escritório em casa”.

Szafnauer admite que não pode fazer qualquer previsão do que se irá passar em concreto, face aos adiamentos no calendário da F1, cujo começo da temporada é agora apontada para meio de junho no Grande Prémio do Canadá.

Mas o germânico está ciente das dificuldades: “É uma situação sem precedentes, que muda de dia para dia. De momento não podemos dizer com certeza quando voltaremos ao normal. Há tantos fatores fora do nosso controlo”.

“É neste espírito que uma outra decisão foi tomada entre as equipas e a FIA para retardar a introdução do novo regulameento até 2022. Do ponto de vista logístico e financeiro é o que tem lógica. Claro que isso não significa que não podemos regressar ao nosso trabalho”, assinala também o chefe da Racing Point.

Otmar Szafnauer acrescenta: “Assim que regressemos devemos estar em condições de ser eficientes, sejam quais for os regulamentos. Há ainda muito trabalho a fazer e estamos prontos a fazê-lo quando chegar o momento”.