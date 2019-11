Motores Quinto lugar de Pedro Almeida no Algarve “bom mas não excelente” Por

Pedro Almeida e Miguel Ramalho terminaram a temporada no Campeonato de Portugal de Ralis com um brilhante quinto lugar no Rali Casinos do Algarve.

Contudo para o piloto do Skoda Fabia R5 preparado e assistido pela ARC Sport nem tudo foi perfeito, sobretudo porque considera que nos pisos de asfalto ainda tem muito para evoluir.

Foto: AIFA

Os tempos que Pedro Almeida ‘assinou’ ao longo da temporada mostraram que o resultado conseguido foi inteiramente merecido, e que há que contar com ele para disputa de pódios em 2020, sendo que este desempenho na prova algarvia faz com que conclua o campeonato também na quinta posição.

“Foi só um bom rali, mas não excelente, embora o resultado seja muito positivo”, começa por referir o piloto do Skoda em jeito de balanço, refreando ‘os ânimos’. “Acho que tenho tudo feito uma evolução significativa nos ralis de terra, mas no asfalto acho que poderia ter feito melhor”, assevera.

Esta exigência consigo próprio faz com que Pedro Almeida considere que a próxima época tem de ser melhor do que a que agora termina: “Terei muito mais trabalho pela frente para evoluir no asfalto do que na terra. Para o próximo ano pretendo subir a fasquia e pensar atingir o pódio nacional”.