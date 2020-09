Desporto “Quero ser feliz, como fui no FC Porto”. Soares confirma mudança para a China Por

Soares deixou o FC Porto para rumar ao campeonato chinês. Na hora da despedida, agradeceu aos dragões e garantiu que “o clube ganhou mais um portista”.

“Quero ser feliz, como fui no FC Porto. Espero ajudar a minha equipa, juntamente com os meus companheiros”, afirmou o avançado brasileiro, já no aeroporto de Lisboa, em declarações à SIC Notícias.

Agradecendo aos colegas e do treinador, Sérgio Conceição, o dianteiro justificou também a mudança com “a ambição de conhecer novos lugares e uma nova cultura”.

“O meu ciclo no FC Porto foi muito bom e agora há que procurar novos objetivos pessoais. Estou feliz e tenho de agradecer ao FC Porto por tudo”, insistiu.

“Tenho de agradecer aos meus companheiros, ao treinador e a todo o staff. Tenho de agradecer ao FC Porto. Estou grato ao FC Porto e vou sentir saudades”, concluiu.