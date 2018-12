Insólito Queria fugir à prisão e pediu boleia… a polícia Por

Um homem que escapou às autoridades, nos Estados Unidos, tentou escapar da prisão a pedir boleia numa autoestrada. Foi ‘ajudado’ por um polícia… que o levou de volta para a esquadra.

Allen Lewis, de 31 anos, estava a ser transportado numa viatura da polícia de Greenup County, no condado de Kentucky, quando conseguiu escapa.

De acordo com a ‘New York Post‘, Lewis queixou-se que as algemas estava muito apertadas e aproveitou que um agente as ajustava para o agredir e dar início à fuga.

Chegou até uma autoestrada, onde começou a pedir boleia.

A viatura que o ajudou – e acabou com a liberdade – era um agente da polícia da Universidade de Morehead State, que reparou nas algemas.

Allen Lewis foi levado de novo para a prisão e enfrente agora acusações de tentativa de fuga.