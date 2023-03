Nas Notícias Quem tem tatuagens ou piercings pode doar sangue? Saiba tudo neste artigo Por

Doar sangue é um gesto nobre de cidadania que salva vidas. Quem doa o seu sangue veste a pele de herói para desconhecidos e a sua importância é tremenda, de tal forma que as campanhas de sensibilização para a doação de sangue sucedem-se.

No entanto, existem algumas interrogações a respeito de quem pode ou não doar sangue. Quem tem tatuagens ou piercings pode doar sangue? Quem já foi operador pode doar sangue? Os fumadores podem doar sangue? Sim, quem tem tatuagens ou piercings pode dar sangue, desde que esses procedimentos tenham sido feitos há mais de 4 meses em relação ao momento da recolha de sangue para doar.

Doar sangue tem regras de segurança quer para quem dá como para quem recebe o sangue: ser maior de idade, pesar mais de 50 quilos e ser saudável.

Para se doar sangue é necessário não ter comportamentos sexuais de risco, não ser portador do vírus da Hepatite B ou Hepatite C, Sífilis e não ser positivo para o HIV.

Uma das dúvidas que existem também dizem respeito a pessoas que foram submetidas as intervenções cirúrgicas.

Uma operação não é uma sentença para a vida, geralmente. Assim, quem fez uma cirurgia há mais de meio ano em relação ao momento em que fará a dádiva de sangue, não está impedido.

Importa, contudo, realçar que a pessoa tem de ser saudável. Se a operação tiver problemas de saúde associados, logicamente, que a pessoa não poderá doar sangue.

O mesmo se aplica ao caso do tabaco. Os fumadores podem doar sangue, sendo importante que nas horas antes da dádiva não fumem.

Em todo o caso, é importante isso ser revelado por todo o candidato a doador de sangue.

Quem já recebeu uma transfusão pode doar sangue?

Outra das dúvidas muito comuns que existem diz respeito a pessoas que receberam uma transfusão de sangue e querem ser doadoras.

A autoridade de saúde refere no portal SNS 24 que “se recebeu uma transfusão de sangue após 1980 não se pode candidatar à dádiva de sangue. A implementação deste critério de suspensão da dádiva de sangue surge na sequência do risco de transmissão secundária de uma variante da Doença de Creutzfeldt-Jakob (vCJD), também designada por doença das vacas loucas, por transfusão”, pode ler-se, acrescentando-se mais informações.

“Se recebeu uma transfusão antes de 1980 poderá candidatar-se à dádiva de sangue e será efetuada uma avaliação individual do risco, de acordo com o país aonde foi realizada”, diz a autoridade nacional de saúde portuguesa.

É também importante saber que, se teve febre ou gripe nas 2 semanas antes do momento em que quer doar sangue, não o poderá fazer. Daí em diante, pode.

As grávidas podem ser doadoras?

Quanto às grávidas é importante que se saiba que ficam impedidas durante o período de gestação de doar sangue.

Após o parto e 6 meses passados, poderá voltar a candidatar-se a doar sangue.

Quantas vezes se pode dar sangue por ano?

As autoridades de saúde recomendam que exista um intervalo mínimo de 2 meses entre dádivas e anualmente, um doador não pode submeter-se a mais que 3 ou 4 colheitas de sangue seja mulher ou homem.

Lembre-se que a qualquer momento você pode ser uma das pessoas que precisa de receber uma transfusão de sangue. E é importante que as reservas dos hospitais estejam sempre bem recheadas.

Dar sangue pode prejudicar a minha saúde?

Outra das dúvidas que muitas pessoas acabam por ter em relação às dádivas de sangue têm que ver com eventuais debilidades que isso possa gerar no corpo humano.

É importante esclarecer que em cada dádiva são retirados cerca de 450ml de sangue e isso está provado cientificamente que não gera qualquer problema de saúde para o dador.

É apenas importante que tenha algum descanso após a dádiva de sangue nas horas seguintes.

Os doadores de sangue têm isenção de taxas moderadoras quer em hospitais, quer quando realiza exames no Serviço Nacional de Saúde (SNS) ou em clínicas privadas que tenham acordo com o SNS.

Para se doar sangue é necessário realizar um questionário que é orientado por um especialista de saúde.

Pode ser recolhida a sua colheita nos Centros de Sangue e da Transplantação de Lisboa, Porto e Coimbra do Instituto Português do Sangue e das Transplantações (IPS) de segunda-feira a sábado entre as 8h00 e as 19h30.

Em cerca de 30 minutos é feita a recolha de sangue e a sua missão fica concluída.