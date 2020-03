Mundo “Quem paga salários na quarentena é o governador e o prefeito, ’tá ok?” Por

O Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, disse hoje que governadores e autarcas que decretem quarentena para evitar a proliferação do novo coronavírus terão de pagar o salário das pessoas afetadas.

“Tem um artigo na CLT [Consolidação das Leis do Trabalho] que diz que todo o empresário, comerciante que for obrigado a fechar seu estabelecimento por decisão do respetivo chefe do executivo, os encargos trabalhistas quem paga é o governador e o prefeito, ’tá ok?”, declarou Bolsonaro a apoiantes, quando saía da sua residência oficial, em Brasília.

A declaração é mais um ataque promovido pelo chefe de Estado brasileiro, que defende a adoção de uma quarentena relaxada, chamada vertical, na qual as pessoas que não têm sintomas da doença deveriam voltar às suas atividades e apenas quem faz parte dos grupos de risco ficaria isolado.

Bolsonaro adotou esta tese publicamente alegando que o isolamento destruirá a economia do país, tendo ainda declarado que a covid-19 é apenas uma “gripezinha”, que pode até já ter sido contagiado, mas sustentou que não ficou doente porque era um “atleta”.

Hoje o Presidente brasileiro publicou, na sua conta na rede social Facebook, um vídeo que mostra uma caravana no estado de Santa Catarina, com algumas pessoas dentro dos seus carros a buzinar e a pedir o fim da quarentena porque querem trabalhar.

Na noite passada, Flávio Bolsonaro, filho do chefe de Estado e também senador (membro da câmara alta do Congresso brasileiro) publicou na sua conta no Facebook o vídeo de uma campanha do Governo, ainda em fase de planeamento, que usa o ‘slogan’ #BrasilNaoPodeParar, no qual pessoas representando trabalhadores de várias categorias defendem o regresso a um regime normal de trabalho.

Enquanto Bolsonaro e os seus apoiantes defendem o fim das quarentenas decretadas em cidades do país, a maioria dos governadores e presidentes de câmara (prefeitos), o Ministério da Saúde e a Organização Mundial de Saúde (OMS) adotam um discurso oposto, defendendo isolamento social como forma de conter a velocidade das infeções por covid-19.

O número de mortos pelo novo coronavírus no Brasil aumentou para 77 na quinta-feira, registando-se ainda 2.915 infetados, segundo o Ministério da Saúde.