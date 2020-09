Economia Queixas dos consumidores dirigidas à banca sobem 47 por cento Por

Segundo uma análise do Portal da Queixa ao setor bancário, os consumidores reclamam do serviço prestado, do atendimento, da falta de apoio ao cliente, das condições contratuais e das moratórias.

Uma análise realizada pelo Portal da Queixa indica que o número de reclamações dirigidas ao setor bancário teve um crescimento de 47 por cento, comparativamente com o período homólogo.

Entre 1 de janeiro e 23 de setembro, foram registadas quase cinco mil queixas contra a banca. No mesmo período, em 2019, à maior rede social de consumidores de Portugal chegaram 3304 queixas.

Estão a aumentar as reclamações dos portugueses contra os serviços prestados pela banca. Numa altura em que o setor bancário vive dias de maior instabilidade e em tempos de crise económica instalada, o funcionamento do setor está a gerar maior insatisfação entre os consumidores.

Desde 1 de janeiro, até 23 de setembro, os bancos portugueses foram alvo de 4846 reclamações registadas no Portal da Queixa.

De acordo com a análise feita pela equipa do Portal da Queixa, os principais motivos das reclamações apresentadas estão relacionados com: mau serviço prestado (26 por cento), atendimento (13 pontos percentuais), apoio ao cliente (10 por cento), as condições contratuais (oito pontos percentuais) e as moratórias geraram cinco por cento das reclamações.

Relativamente às entidades bancárias com maior volume de reclamações recebidas, no topo da tabela ocupam os primeiros lugares: a Caixa Geral de Depósitos (445 queixas), o Banco CTT (295), o Millennium BCP (291) e o Santander Totta (269).

No entanto, no que se refere ao Índice de Satisfação – que expressa de forma objetiva o desempenho das marcas no Portal da Queixa com base na interação com os utilizadores que efetuaram reclamações -, destacam-se no pódio da boa performance e do elevado Índice de Satisfação, os bancos: ActivoBank, Banco CTT e CGD.